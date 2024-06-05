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Цены растут: Changan CS75 Plus стал дороже на 100 тысяч рублей

Changan CS75 Plus подорожал на 100 тысяч рублей в России

1:03
Авто

Кроссовер Changan CS75 Plus, который начали продавать в России десять месяцев назад, подорожал на 100 тысяч рублей. Летом прошлого года стоимость модели в версии Luxury стартовала от 2,75 млн рублей, а сейчас цена той же комплектации составляет 2,85 млн рублей, что представляет собой рост на 3,6%.

Changan CS75 Plus подорожал на 100 тысяч рублей в России
Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

Changan CS75 Plus — 14-я модель марки, официально продающаяся в России. Размеры автомобиля 4700x1865x1710 мм при колесной базе 2710 мм, что приближает его к моделям Skoda Karoq и Volkswagen Tiguan. Машина оснащена 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 178 л. с., работающим в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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