Удивительное открытие: что действительно защищает ваш автомобиль от угона

Самые популярные противоугонные средства среди автовладельцев России в 2024 году

1:11 Your browser does not support the audio element. Авто

В апреле 2024 года агентство "Автостат" провело опрос среди более чем 3 тысяч автовладельцев России, чтобы выяснить, какие противоугонные средства пользуются наибольшей популярностью. Результаты показали, что только 2% респондентов не используют никаких защитных систем для своих автомобилей, тогда как 98% прибегают к различным мерам безопасности.

Фото: Wikipedia by Dinkun Chen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Наибольшей популярностью пользуются сигнализации, установленные после покупки автомобиля, — их используют 49,2% опрошенных. Штатные сигнализации от производителя предпочитают 44,3% автовладельцев. Иммобилайзеры применяют 22,3% участников опроса, механические блокираторы — 8%, а спутниковые и мобильные технологии слежения — 4,3%. Также 0,4% респондентов затруднились ответить.

Эти данные свидетельствуют о высоком уровне осведомленности и ответственности российских автовладельцев в вопросах защиты своих транспортных средств от угонов.