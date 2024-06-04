В апреле 2024 года агентство "Автостат" провело опрос среди более чем 3 тысяч автовладельцев России, чтобы выяснить, какие противоугонные средства пользуются наибольшей популярностью. Результаты показали, что только 2% респондентов не используют никаких защитных систем для своих автомобилей, тогда как 98% прибегают к различным мерам безопасности.
Наибольшей популярностью пользуются сигнализации, установленные после покупки автомобиля, — их используют 49,2% опрошенных. Штатные сигнализации от производителя предпочитают 44,3% автовладельцев. Иммобилайзеры применяют 22,3% участников опроса, механические блокираторы — 8%, а спутниковые и мобильные технологии слежения — 4,3%. Также 0,4% респондентов затруднились ответить.
Эти данные свидетельствуют о высоком уровне осведомленности и ответственности российских автовладельцев в вопросах защиты своих транспортных средств от угонов.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.