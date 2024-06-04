Инспектор остановил за выезд на встречку: вот что нужно знать, чтобы не остаться без прав

Каждый водитель знает, что за выезд на полосу встречного движения грозит серьезное наказание, вплоть до лишения водительских прав. Автоюрист в интервью порталу njcar. ru пояснил, почему важно знать, что именно говорить инспектору ГИБДД при составлении протокола, чтобы избежать лишения прав.
Если после остановки полицейский начинает составлять протокол за встречное движение, а водитель уверен в своей невиновности, лучше не требовать от сотрудников ДПС видеозаписи нарушения. По закону, если инспектор лично видел выезд на встречную полосу, это уже является доказательством.
В случае наличия видеозаписи у полиции, они не обязаны показывать её водителю, но должны будут представить её в суде.
Когда водитель настаивает на просмотре видеозаписи, это может указывать на незнание юридических нюансов. Чтобы не стать легкой добычей для полицейских, лучше не требовать запись, а сообщить, что в машине установлен видеорегистратор, который может подтвердить вашу невиновность.
Вы можете предложить предоставить свою видеозапись в группу разбора ГИБДД или в суд. Часто в таких ситуациях полицейские отказываются от обвинений и отпускают водителя.
Однако, если водитель действительно выехал на встречную полосу, у него может быть уважительная причина. Например, разметка на дороге была стерта или автомобиль выехал на встречную полосу при экстренном торможении из-за внезапной остановки впереди идущего транспортного средства.
Также можно объяснить инспектору, что пришлось частично пересечь линию разметки, объезжая препятствие или пешехода, неожиданно появившегося на дороге.
Подтвердить это может пассажир, находящийся в автомобиле. В подобных случаях, когда пересечение осевой линии произошло без злого умысла, наказание может быть смягчено.
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