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Инспектор остановил за выезд на встречку: вот что нужно знать, чтобы не остаться без прав

Юрист объяснил, что говорить водителю, если ГИБДД остановила за встречку

2:00
Авто

Каждый водитель знает, что за выезд на полосу встречного движения грозит серьезное наказание, вплоть до лишения водительских прав. Автоюрист в интервью порталу njcar. ru пояснил, почему важно знать, что именно говорить инспектору ГИБДД при составлении протокола, чтобы избежать лишения прав.

Юрист объяснил, что говорить водителю, если ГИБДД остановила за встречку
Фото: Wikipedia by Estabiano is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Если после остановки полицейский начинает составлять протокол за встречное движение, а водитель уверен в своей невиновности, лучше не требовать от сотрудников ДПС видеозаписи нарушения. По закону, если инспектор лично видел выезд на встречную полосу, это уже является доказательством.

В случае наличия видеозаписи у полиции, они не обязаны показывать её водителю, но должны будут представить её в суде.

Когда водитель настаивает на просмотре видеозаписи, это может указывать на незнание юридических нюансов. Чтобы не стать легкой добычей для полицейских, лучше не требовать запись, а сообщить, что в машине установлен видеорегистратор, который может подтвердить вашу невиновность.

Вы можете предложить предоставить свою видеозапись в группу разбора ГИБДД или в суд. Часто в таких ситуациях полицейские отказываются от обвинений и отпускают водителя.

Однако, если водитель действительно выехал на встречную полосу, у него может быть уважительная причина. Например, разметка на дороге была стерта или автомобиль выехал на встречную полосу при экстренном торможении из-за внезапной остановки впереди идущего транспортного средства.

Также можно объяснить инспектору, что пришлось частично пересечь линию разметки, объезжая препятствие или пешехода, неожиданно появившегося на дороге.

Подтвердить это может пассажир, находящийся в автомобиле. В подобных случаях, когда пересечение осевой линии произошло без злого умысла, наказание может быть смягчено.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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