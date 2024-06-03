Omoda снизила цены на кроссоверы и седаны 2024 года

Omoda объявила новые цены на кроссовер C5 и седан S5 2024 года в России

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Компания Omoda обновила цены на кроссовер C5 и седан S5 2024 года выпуска в России. Новые цены на C5 варьируются от 2 229 900 до 3 119 900 рублей в зависимости от комплектации, а на S5 — от 2 019 900 до 2 229 900 рублей.

Фото: openverse by Autosdeprimera is licensed under CC BY 3.0

Функциональные и технические характеристики моделей остались прежними. Omoda S5 предлагается с двумя двигателями: 1,5-литровым атмосферным мощностью 113 л. с. и 1,5-литровым турбированным мощностью 147 л. с.

Кроссовер C5 доступен в шести комплектациях: с передним и полным приводом, с 147-сильным и 150-сильным турбодвигателями соответственно, и различными трансмиссиями.