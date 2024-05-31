У Nissan нашли почти 100 тысяч смертельно опасных автомобилей

Nissan отзовет в США почти 84 тыс. автомобилей Sentra и Pathfinder

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Владельцам почти 84 000 старых автомобилей Nissan в США настоятельно рекомендуется немедленно прекратить их эксплуатацию из-за дефектных подушек безопасности производства Takata. Об этом заявило Национальное управление безопасности дорожного движения США.

Фото: Wikipedia by Bull-Doser is licensed under Общественное достояние

Это заявление было сделано после того, как Nissan выпустил предупреждение, призывающее владельцев некоторых старых моделей автомобилей с дефектными подушками безопасности воздержаться от их использования до проведения ремонта.

Под запрет попадают модели Nissan Sentra 2002-2006 годов, Nissan Pathfinder 2002-2004 годов и Infiniti QX4 2002-2003 годов, которые были отозваны еще в 2020 году, однако владельцы не посетили дилеров для ремонта.

"Если вы являетесь владельцем одного из этих автомобилей, пожалуйста, не используйте его до тех пор, пока не будет произведен ремонт и заменена неисправная подушка безопасности", — сказано в заявлении Национального управления безопасности дорожного движения США.

Также отмечается, что официальные дилеры Nissan предлагают бесплатную транспортировку автомобиля до места ремонта.