3 способа уберечь свою машину от ремонта — о них не знают даже опытные водители

Водителям объяснили, как правильно объехать яму на дороге и не попасть на ремонт

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На дорогах общего пользования часто встречаются дефекты покрытия, которые могут привести к незапланированному ремонту автомобиля. Такие повреждения не только ухудшают комфорт езды, но и могут стать причиной повреждений шин, дисков и подвески. Чтобы избежать этих проблем, нужно соблюдать три простых правила.

Фото: Openverse by Dima st bk is licensed under CC BY-SA 4.0

Снижайте скорость

При виде ямы необходимо уменьшить скорость. На низкой скорости легче заметить опасные неровности, и давление на подвеску уменьшается, что значительно снижает риск повреждений при столкновении с ямой.

Правильно тормозите

Если избежать ямы не удалось, нужно резко затормозить перед участком с неровностью. Отпускание педали тормоза перед ямой приподнимает переднюю часть автомобиля, что смягчает удар благодаря амортизаторам. Однако резкое торможение непосредственно перед ямой ухудшит ситуацию, так как энергия удара практически не поглощается, что может привести к поломке подвески.

Заезжайте на яму центральной частью колеса

Этот метод помогает минимизировать риск повреждения автомобиля. Протектор шины прочнее её боковой стенки, поэтому при наезде на яму центральной частью колеса вероятность повреждения шины снижается.

Некоторые водители, объезжая ямы, подвергают риску края диска, что может привести к поломке обода. Используя метод "центрального наезда", можно равномерно распределить силу удара по большей поверхности колеса, что минимизирует возможные повреждения.