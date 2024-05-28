5 смертельных ошибок в регулировке зеркал: как не стать жертвой собственного авто

В ГИБДД назвали пять самых грубых ошибок при настройке зеркал заднего вида

1:49 Your browser does not support the audio element. Авто

Правильная регулировка зеркал заднего вида является ключевым элементом для безопасного управления автомобилем. Не каждый водитель идеально владеет техникой их настройки. В интервью для портала njcar.ru представитель ГИБДД выделил пять основных ошибок, которые водители совершают при регулировке зеркал.

Фото: unsplash.com by Clay Banks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Зеркала заднего вида значительно увеличивают обзорность, что способствует повышению безопасности при выполнении маневров. Однако даже опытные водители часто делают ошибки в этом критически важном аспекте, что может привести к несчастным случаям.

Если в семье один автомобиль используется несколькими водителями, необходимо постоянно перенастраивать рулевую колонку, сиденья и зеркала.

Ошибкой является регулировка зеркал до того, как водитель окончательно установил положение сиденья и руля. Это может изменить угол обзора и привести к тому, что водитель потеряет концентрацию и увеличит риск ДТП.

Также следует избегать ситуаций, когда зеркала отображают большую часть собственного автомобиля, ограничивая видимость окружающего пространства. Это может создавать слепые зоны, увеличивая риск при смене полосы.

Чрезмерно отдалённые зеркала также могут быть опасны, так как, минимизируя одни слепые зоны, они создают другие, упуская из виду важные события сзади.

Правильная настройка салонного зеркала требует точности, чтобы в нём отражалось всё заднее стекло автомобиля.

Боковые зеркала должны регулироваться в зависимости от ситуации, например, при парковке на маленьком месте рекомендуется опустить зеркала для лучшей видимости препятствий.