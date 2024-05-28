Стало известно, какие изменения произойдут в ГИБДД после переименования в ГАИ

Юрист Радько назвал 5 изменений, которые произойдут после переименования ГИБДД

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После того как ГИБДД была переименована в Госавтоинспекцию (ГАИ), ведомству придется провести масштабный процесс изменения визуальной идентификации, включая как отделения, обслуживающие граждан, так и служебный автотранспорт. Об этом сообщил юрист общественного движения автомобилистов "Свобода выбора" Сергей Радько в беседе с "Газетой.Ru".

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"Поскольку юридического органа с названием ГИБДД больше нет, необходимо провести процесс переименования. Это означает, что придется изменить все идентификационные знаки, присутствующие на форменной одежде сотрудников, а также наименования на транспортных средствах, вывесках, документах и протоколах. В противном случае они перестанут соответствовать актуальному названию организации. Возможно, будет установлен переходный период для замены всех эмблем, бланков, надписей и других атрибутов, так как оперативно обновить все невозможно", — подчеркнул эксперт.

При этом Радько отметил, что не на всех элементах одежды присутствует надпись "ГИБДД", поэтому полная замена нашивок и формы не потребуется. Кроме того, юрист считает, что решение вернуть прежнее название было принято с целью обеспечения удобства.

"В конечном счете, 'ГИБДД' - это довольно громоздкое и непривычное название. Всегда же данное ведомство было известно как 'ГАИ', и многие привыкли к этому наименованию. Даже после появления ГИБДД многие продолжали использовать привычное наименование. В связи с этим было решено вернуться к более узнаваемому и понятному названию", — суммировал Радько.