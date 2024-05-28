Забудьте про ГИБДД, теперь она снова ГАИ официально

ГИБДД переименовали обратно в ГАИ

1:04 Your browser does not support the audio element. Авто

Глава Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) Михаил Черников объявил на заседании президиума Общественного совета при Министерстве внутренних дел России о возвращении к прежнему названию — Госавтоинспекции (ГАИ). По его словам, все необходимые законодательные изменения уже внесены, и теперь они оперативно действуют под новым наименованием, сообщает EADaily.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России is licensed under общественное достояние

"Теперь мы снова стали Госавтоинспекцией, ГИБДД ушла, это законодательно зафиксировано", — подчеркнул Черников. "Что касается милиции, я не уверен, но Госавтоинспекция уже работает", — добавил он.

Напомним, что ГИБДД просуществовала под этим названием в течение 25 лет. ГАИ была создана в 1936 году по решению Совнаркома СССР и контролировала безопасность дорожного движения до 1998 года, когда была переименована в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД).