Забудьте про ГИБДД, теперь она снова ГАИ официально

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ГИБДД переименовали обратно в ГАИ

1:04
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Глава Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) Михаил Черников объявил на заседании президиума Общественного совета при Министерстве внутренних дел России о возвращении к прежнему названию — Госавтоинспекции (ГАИ). По его словам, все необходимые законодательные изменения уже внесены, и теперь они оперативно действуют под новым наименованием, сообщает EADaily.

ГИБДД переименовали обратно в ГАИ
Фото: телеграмм канал ГИБДД России is licensed under общественное достояние

"Теперь мы снова стали Госавтоинспекцией, ГИБДД ушла, это законодательно зафиксировано", — подчеркнул Черников. "Что касается милиции, я не уверен, но Госавтоинспекция уже работает", — добавил он.

Напомним, что ГИБДД просуществовала под этим названием в течение 25 лет. ГАИ была создана в 1936 году по решению Совнаркома СССР и контролировала безопасность дорожного движения до 1998 года, когда была переименована в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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