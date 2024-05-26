Удивительные авто до 750 000 рублей, которые никогда не ломаются

Лучшие автомобили до 750 000 рублей: выбор автослесаря

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Найти автомобиль в хорошем состоянии за 750 000 рублей — задача непростая. Автослесарь в интервью порталу Naavtotrasse. ru назвал пять моделей, которые редко ломаются и заслуживают внимания. Renault Fluence (2009-2011) привлекает низкой стоимостью обслуживания, особенно с МКПП и 1,6-литровым двигателем.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Chevrolet Cruze (2009-2010) обладает актуальным дизайном и надежностью, если не экономить на обслуживании. Honda Civic (2006-2008) требует большего бюджета на содержание, но остается надежным выбором с 1,6-литровым мотором и механикой.

Nissan Tiida (2007-2008) отличается необычным дизайном и долговечностью при своевременном обслуживании. Opel Vectra (2005-2008) предлагает хорошее оснащение и надежность, особенно с 1,6- или 1,8-литровым двигателем и механической трансмиссией.