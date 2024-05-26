Ваша машина может оказаться на встречке: как простой разворот лишает прав

Неправильный разворот на перекрестке: как избежать лишения прав

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Разворот на перекрестке, кажущийся простым маневром, может привести к серьезным последствиям при неправильном выполнении.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России is licensed under общественное достояние

Представитель ГИБДД объяснил, что для безопасного разворота нужно соблюдать знаки и разметку, не пересекая сплошные линии. В случае нарушения водителю грозит штраф от 1000 до 1500 рублей.

Особую опасность представляет разворот на узких дорогах, где легко заехать на встречную полосу, что может повлечь штраф в 5000 рублей или лишение прав на 4-6 месяцев. Водителям рекомендуется быть особенно внимательными и соблюдать правила, чтобы избежать неприятностей.