Лето — новый враг вашего авто: что делает с аккумулятором жара

Миф о том, что аккумуляторы автомобилей опасаются только холода, развенчивается экспертами.
В действительности, высокие температуры летом могут быть также разрушительны для батареи. Ускоряются процессы коррозии и саморазряда, что сокращает её срок службы. Экспертные комментарии от журнала "За рулем" исследуют влияние жары на аккумуляторы, объясняя, почему высокие температуры также опасны для них.
Миф о том, что термочехол может согревать батарею в холод, опровергается, однако отмечается его полезность в защите от перегрева летом. Эксперты также подчеркивают, что автомобильные аккумуляторы чаще страдают от жары, чем от холода, из-за увеличения токов саморазряда. В конечном итоге, вред от воздействия жары можно минимизировать, но полностью защититься невозможно.
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.