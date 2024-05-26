Лето — новый враг вашего авто: что делает с аккумулятором жара

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Мифы и реальность: как жара влияет на автомобильные аккумуляторы

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Авто

Миф о том, что аккумуляторы автомобилей опасаются только холода, развенчивается экспертами.

Мифы и реальность: как жара влияет на автомобильные аккумуляторы
Фото: Wikipedia by Frettie is licensed under GNU Free Documentation License

В действительности, высокие температуры летом могут быть также разрушительны для батареи. Ускоряются процессы коррозии и саморазряда, что сокращает её срок службы. Экспертные комментарии от журнала "За рулем" исследуют влияние жары на аккумуляторы, объясняя, почему высокие температуры также опасны для них.

Миф о том, что термочехол может согревать батарею в холод, опровергается, однако отмечается его полезность в защите от перегрева летом. Эксперты также подчеркивают, что автомобильные аккумуляторы чаще страдают от жары, чем от холода, из-за увеличения токов саморазряда. В конечном итоге, вред от воздействия жары можно минимизировать, но полностью защититься невозможно.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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