Штрафы от камер: что скрывает ГИБДД и как обойти систему

В интервью порталу njcar. ru представитель ГИБДД развеял популярные мифы о штрафах с дорожных камер.
Один из них утверждает, что камеры не работают ночью, однако большинство современных устройств оборудованы инфракрасными прожекторами и работают и днем, и ночью. Другой миф утверждает, что камеры штрафуют за перестроения в тоннеле, но на практике такие постановления не выписываются.
Также разбирается миф о "вафельной разметке" и другие заблуждения, такие как влияние грязных номеров на фиксацию нарушений и работа антирадаров против камер. ГИБДД подтверждает, что современные системы используют искусственный интеллект для распознавания номеров, а также не выписывают штрафы в случае отсутствия физической разметки на дороге.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.