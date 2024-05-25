Aston Martin возвращается к огромным двигателям

Aston Martin представила новый V-12 двигатель: 824 лошадиные силы

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Несмотря на требования к снижению выбросов, Aston Martin решила выйти за рамки общего тренда и анонсировала новый двигатель V-12 с двумя турбонаддувами, развивающий огромные 824 лошадиные силы и 738 фунт-футов крутящего момента.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0

Несмотря на то, что многие переходят на меньшие двигатели, исследования компании показали, что потребители предпочитают большие двигатели, так как они обеспечивают более сильную эмоциональную связь с автомобилем.

В то время как другие производители, такие как Ferrari и McLaren, выбирают V-6 двигатели, Aston Martin утверждает, что только V-12 или V-8 могут обеспечить эту связь. Компания, изначально планировавшая переход на электромобили, теперь намерена продолжать выпускать автомобили с двигателями внутреннего сгорания вплоть до 2030-х годов.