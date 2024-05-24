Названы самые частые проблемы с подвеской у российских автолюбителей

Наиболее подвержены износу в подвеске автомобиля амортизаторы и пружины — они чаще выходят из строя по сравнению с другими элементами ходовой части. Об этом сообщил директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий.
"Чаще всего изнашиваются стойки и амортизаторы. Это приводит к ухудшению управляемости, сцепления с дорогой и увеличению тормозного пути, что значительно повышает вероятность заноса", — подчеркнул Вадим Стрельбицкий.
Например, пружины, как отметил эксперт, могут ломаться или проседать под воздействием ударов и чрезмерных нагрузок. Это вызывает неравномерное распределение веса, что ухудшает управляемость и увеличивает риск опрокидывания.
Кроме того, водители часто сталкиваются с износом шаровых опор, которые соединяют рычаги подвески с колесами. По словам Стрельбицкого, их износ приводит к люфту и ухудшает управляемость автомобилем.
Среди других распространенных проблем с подвеской в России эксперт отметил износ рулевых наконечников, соединяющих рулевую рейку с колесами, а также повреждение рычагов. Эти проблемы нарушают углы установки колес и ухудшают управляемость автомобиля.
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