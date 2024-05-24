Названы самые частые проблемы с подвеской у российских автолюбителей

"Авилон" назвал пять самых частых поломок в подвеске автомобилей в России

1:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Наиболее подвержены износу в подвеске автомобиля амортизаторы и пружины — они чаще выходят из строя по сравнению с другими элементами ходовой части. Об этом сообщил директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий.

Фото: Wikipedia by Илья Шевченко is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

"Чаще всего изнашиваются стойки и амортизаторы. Это приводит к ухудшению управляемости, сцепления с дорогой и увеличению тормозного пути, что значительно повышает вероятность заноса", — подчеркнул Вадим Стрельбицкий.

Например, пружины, как отметил эксперт, могут ломаться или проседать под воздействием ударов и чрезмерных нагрузок. Это вызывает неравномерное распределение веса, что ухудшает управляемость и увеличивает риск опрокидывания.

Кроме того, водители часто сталкиваются с износом шаровых опор, которые соединяют рычаги подвески с колесами. По словам Стрельбицкого, их износ приводит к люфту и ухудшает управляемость автомобилем.

Среди других распространенных проблем с подвеской в России эксперт отметил износ рулевых наконечников, соединяющих рулевую рейку с колесами, а также повреждение рычагов. Эти проблемы нарушают углы установки колес и ухудшают управляемость автомобиля.