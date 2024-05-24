Правда или миф: можно ли прочистить топливную систему "сотым" бензином

Эксперты развеяли миф о том, что топливную систему можно очистить с помощью бензина с повышенным октановым числом, например, АИ-100, благодаря его свойствам.
Специалисты пояснили, что АИ-95 и АИ-100 отличаются октановым числом, которое определяет устойчивость топлива к детонации. Чем выше октановое число, тем большее сопротивление топливо оказывает детонации.
Топливовоздушная смесь, сгорающая в двигателе, склонна к детонации, что негативно сказывается на цилиндропоршневой группе и может привести к поломке. Бензин с более высоким октановым числом уменьшает это вредное воздействие.
Эксперты подчеркивают, что высокое октановое число бензина АИ-100 не связано с его моющими качествами. Бензин не является чистящим средством и не способен удалить отложения в топливной системе или нагар в камере сгорания. Для очистки необходимы специальные присадки.
Высокооктановый бензин следует использовать только в соответствии с рекомендациями автопроизводителя.
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