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Правда или миф: можно ли прочистить топливную систему "сотым" бензином

Эксперты развенчали миф о чистящих свойствах бензина АИ-100

1:08
Авто

Эксперты развеяли миф о том, что топливную систему можно очистить с помощью бензина с повышенным октановым числом, например, АИ-100, благодаря его свойствам.

Эксперты развенчали миф о чистящих свойствах бензина АИ-100
Фото: commons.wikimedia by Рама is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 France

Специалисты пояснили, что АИ-95 и АИ-100 отличаются октановым числом, которое определяет устойчивость топлива к детонации. Чем выше октановое число, тем большее сопротивление топливо оказывает детонации.

Топливовоздушная смесь, сгорающая в двигателе, склонна к детонации, что негативно сказывается на цилиндропоршневой группе и может привести к поломке. Бензин с более высоким октановым числом уменьшает это вредное воздействие.

Эксперты подчеркивают, что высокое октановое число бензина АИ-100 не связано с его моющими качествами. Бензин не является чистящим средством и не способен удалить отложения в топливной системе или нагар в камере сгорания. Для очистки необходимы специальные присадки.

Высокооктановый бензин следует использовать только в соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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