Рейтинг надежности: какие автомобили проедут 800 тысяч километров без поломок

Эксперты автомобильного портала HotCars выяснили, какие автомобили могут проехать более 500 тысяч миль (805 тыс. км) без поломок. Неожиданным лидером стала Hyundai Elantra 2010–2015 годов выпуска с 1,6-литровым двигателем мощностью 132 л.с. и рейтингом надежности 9,5 из 10 баллов.
Сообщается, что в США несколько автомобилей Hyundai Elantra преодолели отметку в 1 миллион миль (1,6 млн км), причем один из них достиг этого пробега всего за 5 лет.
На втором месте в рейтинге с 9 баллами из 10 оказался пикап Chevrolet Silverado, производившийся с 1988 по 2002 год. Этот автомобиль оснащен 4,3-литровым двигателем мощностью 160 л.с. Третье место занял пикап Ford Super Duty, выпускавшийся с 2011 по 2016 год и оснащенный 6,7-литровым дизельным двигателем V8 мощностью 400 л.с.
Общий рейтинг выглядит следующим образом:
Рейтинг был составлен на основе отзывов пользователей и статистики поломок. Для каждой модели определялись отдельные оценки по пробегу и надежности, затем вычислялось среднее значение.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.