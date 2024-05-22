Рейтинг надежности: какие автомобили проедут 800 тысяч километров без поломок

Автоэксперты назвали 12 самых надежных автомобилей в мире

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Эксперты автомобильного портала HotCars выяснили, какие автомобили могут проехать более 500 тысяч миль (805 тыс. км) без поломок. Неожиданным лидером стала Hyundai Elantra 2010–2015 годов выпуска с 1,6-литровым двигателем мощностью 132 л.с. и рейтингом надежности 9,5 из 10 баллов.

Фото: Wikipedia by Estabiano is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Сообщается, что в США несколько автомобилей Hyundai Elantra преодолели отметку в 1 миллион миль (1,6 млн км), причем один из них достиг этого пробега всего за 5 лет.

На втором месте в рейтинге с 9 баллами из 10 оказался пикап Chevrolet Silverado, производившийся с 1988 по 2002 год. Этот автомобиль оснащен 4,3-литровым двигателем мощностью 160 л.с. Третье место занял пикап Ford Super Duty, выпускавшийся с 2011 по 2016 год и оснащенный 6,7-литровым дизельным двигателем V8 мощностью 400 л.с.

Общий рейтинг выглядит следующим образом:

Hyundai Elantra 2010–2015 годов;

Chevrolet Silverado 1988–2002 годов;

Ford Super Duty 2011–2016 годов;

Toyota Tacoma 2005–2015 годов;

Porsche 911 Turbo 1973–1989 годов;

Honda Accord 1990–1993 годов;

Mercedes-Benz E-Class 1993–1996 годов;

Chevrolet Corvette 1997–2004 годов;

Volkswagen Golf 2003–2008 годов;

Nissan Frontier 2005–2007 годов;

Mazda MX-5 1989–1997 годов;

Ford Mustang 1964–1973 годов.

Рейтинг был составлен на основе отзывов пользователей и статистики поломок. Для каждой модели определялись отдельные оценки по пробегу и надежности, затем вычислялось среднее значение.