Стало наконец-то понятно, почему цены на Lada Granta взлетели в небо

В последние годы Lada Granta остается одним из наиболее доступных и бюджетных автомобилей в России. Новые модели предлагаются с минимальной комплектацией от 699 900 рублей, с ценами на более продвинутые версии, оснащенные дополнительными опциями, приближающимися к миллиону. Об этом сообщает 110km.ru.
Несмотря на свою доступность, цены на трехлетние модели Lada Granta постоянно растут, за последний год увеличившись на 36%. Этот рост частично связан с проблемами в поставках, вызванными санкциями против компании АвтоВАЗ.
Интересно, что цены на автомобили этой модели существенно различаются по регионам, с самыми низкими ценами в Санкт-Петербурге и самыми высокими в Краснодаре.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".