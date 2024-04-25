Стало наконец-то понятно, почему цены на Lada Granta взлетели в небо

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Рынок Lada Granta в России: тенденции цен и предпочтений покупателей

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Авто

В последние годы Lada Granta остается одним из наиболее доступных и бюджетных автомобилей в России. Новые модели предлагаются с минимальной комплектацией от 699 900 рублей, с ценами на более продвинутые версии, оснащенные дополнительными опциями, приближающимися к миллиону. Об этом сообщает 110km.ru.

Рынок Lada Granta в России: тенденции цен и предпочтений покупателей
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Несмотря на свою доступность, цены на трехлетние модели Lada Granta постоянно растут, за последний год увеличившись на 36%. Этот рост частично связан с проблемами в поставках, вызванными санкциями против компании АвтоВАЗ.

Интересно, что цены на автомобили этой модели существенно различаются по регионам, с самыми низкими ценами в Санкт-Петербурге и самыми высокими в Краснодаре.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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