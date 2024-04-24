Разоблачаем мифы о Mitsubishi Lancer: как купить идеальную машину за 400 тысяч — советы эксперта

Выбор автомобиля за 400 тысяч рублей может быть довольно сложной задачей в наше время. Эксперт "За рулем" Александр Виноградов предложил четыре модели, которые соответствуют этому бюджету, включая Mitsubishi Lancer девятого поколения. Виноградов детально описал, что важно проверять при покупке автомобиля и указал на его ключевые особенности.
Двигатель этой модели известен своей надежностью, способен преодолеть 450-500 тысяч километров. Автоматическая коробка передач также имеет длительный срок службы.
Однако с механической коробкой могут возникать проблемы, включая износ подшипника первичного вала при пробеге 150-160 тысяч километров.
За указанную сумму доступны автомобили возрастом около двадцати лет с двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 98 лошадиных сил. Главная проблема такого двигателя — необходимость замены маслосъемных колпачков после 150 тысяч километров пробега.
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