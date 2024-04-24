Разоблачаем мифы о Mitsubishi Lancer: как купить идеальную машину за 400 тысяч — советы эксперта

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Автоэксперт рассказал, как выбрать "правильный" Mitsubishi Lancer с пробегом

1:08
Авто

Выбор автомобиля за 400 тысяч рублей может быть довольно сложной задачей в наше время. Эксперт "За рулем" Александр Виноградов предложил четыре модели, которые соответствуют этому бюджету, включая Mitsubishi Lancer девятого поколения. Виноградов детально описал, что важно проверять при покупке автомобиля и указал на его ключевые особенности.

Автоэксперт рассказал, как выбрать "правильный" Mitsubishi Lancer с пробегом
Фото: Wikipedia by Greg Gjerdingen is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Двигатель этой модели известен своей надежностью, способен преодолеть 450-500 тысяч километров. Автоматическая коробка передач также имеет длительный срок службы.

Однако с механической коробкой могут возникать проблемы, включая износ подшипника первичного вала при пробеге 150-160 тысяч километров.

За указанную сумму доступны автомобили возрастом около двадцати лет с двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 98 лошадиных сил. Главная проблема такого двигателя — необходимость замены маслосъемных колпачков после 150 тысяч километров пробега.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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