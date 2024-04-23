Узнайте, сколько на самом деле прослужит аккумулятор вашего авто: простой трюк от специалиста

Автоэксперт Колодочкин: полный разряд аккумулятора может вывести его из строя

1:17 Your browser does not support the audio element. Авто

Водители должны избегать полной разрядки аккумулятора своего автомобиля. Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин предупреждает, что при низких температурах вода внутри аккумулятора может замерзнуть, приводя к разрушению корпуса изнутри и полному выходу аккумулятора из строя.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Колодочкин объясняет, что при сильных морозах разряженная батарея быстро выйдет из строя из-за образования льда. Тем не менее, если температура окружающей среды около нуля, даже простая открытая батарея может восстановиться после перезарядки. Такие ситуации часто возникают, например, когда водители забывают выключить фары, но не всегда после этого требуется замена аккумулятора.

Чтобы проверить степень износа аккумулятора, можно измерить его напряжение, однако это следует делать не ранее, чем через несколько часов после поездки, чтобы данные были точными. Напряжение полностью заряженного аккумулятора обычно составляет около 12,6-12,7 вольт, в то время как показатель в 12,3 вольта указывает на низкий уровень заряда и необходимость его восполнения, добавляет эксперт.