Узнайте, сколько на самом деле прослужит аккумулятор вашего авто: простой трюк от специалиста

Водители должны избегать полной разрядки аккумулятора своего автомобиля. Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин предупреждает, что при низких температурах вода внутри аккумулятора может замерзнуть, приводя к разрушению корпуса изнутри и полному выходу аккумулятора из строя.
Колодочкин объясняет, что при сильных морозах разряженная батарея быстро выйдет из строя из-за образования льда. Тем не менее, если температура окружающей среды около нуля, даже простая открытая батарея может восстановиться после перезарядки. Такие ситуации часто возникают, например, когда водители забывают выключить фары, но не всегда после этого требуется замена аккумулятора.
Чтобы проверить степень износа аккумулятора, можно измерить его напряжение, однако это следует делать не ранее, чем через несколько часов после поездки, чтобы данные были точными. Напряжение полностью заряженного аккумулятора обычно составляет около 12,6-12,7 вольт, в то время как показатель в 12,3 вольта указывает на низкий уровень заряда и необходимость его восполнения, добавляет эксперт.
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