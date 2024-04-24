Секрет долгой жизни вашего автомобиля: узнайте, какие обороты делают ваш ДВС неубиваемым

Поддержание оптимальных оборотов двигателя внутреннего сгорания (ДВС) играет ключевую роль в продлении его срока службы, экономии топлива и снижении выбросов вредных веществ.
Рекомендуемый диапазон оборотов для бензиновых и дизельных двигателей указывается в пределах 2000-4000 об/мин и 1500-3000 об/мин соответственно. Агрессивное вождение с высокими оборотами приводит к ускоренному износу двигателя, поэтому важно следовать принципам плавного ускорения и торможения, своевременного переключения передач и избегания длительного холостого хода.
Поддержание оптимальных оборотов позволяет уменьшить износ, сэкономить топливо и улучшить экологические показатели, что делает ваш автомобиль более долговечным и эффективным в использовании.
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