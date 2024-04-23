Откровенная правда: почему ваши автомобили сравниваются с лошадьми?

Почему автомобильные двигатели измеряются в лошадиных силах: история и современность

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Измерение мощности автомобильных двигателей в лошадиных силах имеет свои истоки в работе шотландского изобретателя Джеймса Уатта, который использовал сравнение с тягловой силой лошади для демонстрации возможностей своих паровых машин.

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Различные страны и регионы используют разные значения лошадиной силы, например, в США и Великобритании принято приравнивать ее к 745,7 Вт. Также существует концепция тормозной мощности, которая учитывает эффективность двигателя без учета потерь на трение и привод вспомогательных агрегатов.

В мире нет единого обозначения лошадиной силы, и она записывается по-разному на разных языках.