Откровенная правда: почему ваши автомобили сравниваются с лошадьми?

Измерение мощности автомобильных двигателей в лошадиных силах имеет свои истоки в работе шотландского изобретателя Джеймса Уатта, который использовал сравнение с тягловой силой лошади для демонстрации возможностей своих паровых машин.
Различные страны и регионы используют разные значения лошадиной силы, например, в США и Великобритании принято приравнивать ее к 745,7 Вт. Также существует концепция тормозной мощности, которая учитывает эффективность двигателя без учета потерь на трение и привод вспомогательных агрегатов.
В мире нет единого обозначения лошадиной силы, и она записывается по-разному на разных языках.
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