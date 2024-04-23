Вот как можно избежать травм при аварии с помощью ремня безопасности

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Значение правильного использования ремня безопасности: секреты безопасного вождения

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Авто

Ремень безопасности является неотъемлемой частью безопасности автомобиля, и его использование обязательно при каждой поездке. В России многие водители либо используют ремень неправильно, либо обходят систему безопасности, что может привести к серьёзным последствиям при аварии.

Значение правильного использования ремня безопасности: секреты безопасного вождения
Фото: Wikipedia by Santeri Viinamäki is licensed under CC BY-SA 4.0

Штрафы за неиспользование ремня стали более эффективными благодаря контролю за использованием ремней безопасности через дорожные камеры. Однако ошибки всё же возможны из-за человеческого фактора.

Многие автовладельцы задумываются о том, чтобы сделать свой ремень более заметным, например, при помощи специальных накладок или замены ленты ремня на более яркую. Это эффективное решение, но важно выбирать качественную ленту, которая не только заметна, но и выполняет свою основную функцию безопасности.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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