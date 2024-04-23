Aston Martin выпускает обновленный DBX707 с 697 лошадиными силами

Aston Martin обновляет свой первый внедорожник DBX707

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Aston Martin представляет обновленную версию своего первого и единственного внедорожника DBX, который теперь представлен только в варианте DBX707 с высокоэффективным битурбированным V8 и 697 лошадиными силами.

Фото: официальный сайт Aston Martin

Основные изменения касаются интерьера, где уменьшена извилистость панелей, добавлена разделительная линия между водителем и пассажиром, а также между верхней и нижней частями с экраном информационно-развлекательной системы и воздушными отверстиями.

Физические элементы управления, включая рулевое колесо, дверные ручки и воздушные отверстия, также обновлены. Приборная панель теперь оснащена 12,3-дюймовым экраном, а инфотейнмент — 10,25-дюймовым блоком.

В интерьере также добавлены дополнительные хромированные акценты и большие секции отделки. Владельцы могут выбирать между несколькими вариантами обивки салона, включая комфортную с матричной вышивкой и квилтовой кожей или спортивную с векторной вышивкой и Алькантарой. Производство начнется во втором квартале, а доставка запланирована на тот же период.