Названы самые надежные автомобили BMW в истории

Автоэксперты назвали самые надежные машины BMW в истории

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Предполагается, что для многих людей BMW ассоциируется прежде всего с мощностью, управляемостью и скоростью, а не с надежностью. Тем не менее, в линейке этого бренда есть модели, которые действительно отличаются надежностью и практически не подводят своих владельцев. Эксперты портала HotCars поделились информацией о таких автомобилях.

Фото: Wikipedia by BMW USE is licensed under CC BY-SA 4.0

На вершине списка самых надежных автомобилей BMW расположился хэтчбек BMW 1-Series 2013 года выпуска. Он получил рейтинг надежности от J.D Power на уровне 89 баллов из 100 возможных.

Среднегодовые затраты на его техническое обслуживание составляют около 801 доллара (примерно 75,4 тысячи рублей).

На втором месте находится BMW 2-Series 2017 года. Его надежность оценивается в 88 баллов, а средние затраты на обслуживание составляют около 922 доллара (примерно 86,8 тысячи рублей) ежегодно.

Замыкает тройку лидеров седан BMW 5-Series 2016 года с рейтингом надежности также на уровне 88 баллов. Собственники этой модели тратят в среднем 892 доллара (примерно 83,9 тысячи рублей) в год на техобслуживание.

Среди других надежных моделей BMW значатся:

BMW X3 2017 года;

BMW X1 2022 года;

BMW Z4 2007 года;

BMW 6-Series 2007 года;

BMW 7-Series 2007 года;

BMW 8-Series Gran Coupe 2020 года;

BMW 7-Series 2022 года;

BMW X2 2020 года;

BMW X5 2018 года;

BMW 4-Series 2022 года;

BMW X7 2021 года;

BMW 3-Series 2016 года;

BMW i3 2017 года;

BMW 3-Series 2011 года.