Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Таинственные звезды в сердце Млечного Пути скрывают темную тайну
Растения, хорошо чувствующие себя на солнце
Марина Мамаева: авиаперелёты в раннем возрасте скажутся на иммунной системе ребёнка
Анемия: три ключевых признака, которые не стоит игнорировать
Польза активированного миндаля для здоровья
Футболист Глушаков: Промес заверил, что у "него всё хорошо, он всё решит"
Зендея рассказала, что зрители часто обсуждают её поцелуи в кино
Авиакомпании отказываются от откидных кресел в эконом-классах
Вирусологи: спящие миллионы лет во льдах микроорганизмы могут "проснуться"
Названы самые надежные автомобили BMW в истории

Автоэксперты назвали самые надежные машины BMW в истории

2:26
Авто

Предполагается, что для многих людей BMW ассоциируется прежде всего с мощностью, управляемостью и скоростью, а не с надежностью. Тем не менее, в линейке этого бренда есть модели, которые действительно отличаются надежностью и практически не подводят своих владельцев. Эксперты портала HotCars поделились информацией о таких автомобилях.

Автоэксперты назвали самые надежные машины BMW в истории
Фото: Wikipedia by BMW USE is licensed under CC BY-SA 4.0

На вершине списка самых надежных автомобилей BMW расположился хэтчбек BMW 1-Series 2013 года выпуска. Он получил рейтинг надежности от J.D Power на уровне 89 баллов из 100 возможных.

Среднегодовые затраты на его техническое обслуживание составляют около 801 доллара (примерно 75,4 тысячи рублей).

На втором месте находится BMW 2-Series 2017 года. Его надежность оценивается в 88 баллов, а средние затраты на обслуживание составляют около 922 доллара (примерно 86,8 тысячи рублей) ежегодно.

Замыкает тройку лидеров седан BMW 5-Series 2016 года с рейтингом надежности также на уровне 88 баллов. Собственники этой модели тратят в среднем 892 доллара (примерно 83,9 тысячи рублей) в год на техобслуживание.

Среди других надежных моделей BMW значатся:

  • BMW X3 2017 года;
  • BMW X1 2022 года;
  • BMW Z4 2007 года;
  • BMW 6-Series 2007 года;
  • BMW 7-Series 2007 года;
  • BMW 8-Series Gran Coupe 2020 года;
  • BMW 7-Series 2022 года;
  • BMW X2 2020 года;
  • BMW X5 2018 года;
  • BMW 4-Series 2022 года;
  • BMW X7 2021 года;
  • BMW 3-Series 2016 года;
  • BMW i3 2017 года;
  • BMW 3-Series 2011 года.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Мама Саши Савельевой впервые прокомментировала отношения дочери со сбежавшим из России Кириллом Сафоновым

Мать певицы вспомнила, как начинался роман её дочери с актёром.

Мама Савельевой рассказала, что Сафонов попросил руки дочери в церкви
Иван Ургант выступил со своей группой на частной вечеринке Ксении Китаевой
Публично осудивший СВО Иван Ургант дал концерт в Москве
Вот когда нужно сажать огурцы: определены лучшие дни по лунному календарю — советы агрономов
41-летняя Наталья Подольская показала как выглядит без косметики и фильтров
Запад требует от Зеленского не прекращать сражаться за интересы США Дмитрий Плотников Страны НАТО придумывают лучшую причину избежать поставок ЗРС Patriot Украине Любовь Степушова
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Активированный миндаль: почему орехи важно замачивать перед едой и как это сделать правильно
Растение, которое будет расти и процветать на протяжении нескольких лет
Растение, которое будет расти и процветать на протяжении нескольких лет
Последние материалы
Таинственные звезды в сердце Млечного Пути скрывают темную тайну
Растения, хорошо чувствующие себя на солнце
Марина Мамаева: авиаперелёты в раннем возрасте скажутся на иммунной системе ребёнка
Анемия: три ключевых признака, которые не стоит игнорировать
Автоэксперты назвали самые надежные машины BMW в истории
Дарья Митина: Штаты готовят Литве нового президента
Польза активированного миндаля для здоровья
Футболист Глушаков: Промес заверил, что у "него всё хорошо, он всё решит"
Зендея рассказала, что зрители часто обсуждают её поцелуи в кино
Авиакомпании отказываются от откидных кресел в эконом-классах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников