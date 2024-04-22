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Любимый кроссовер Volkswagen россиян вернулся на российский рынок: сколько он стоит

В России поступил в продажу новый Volkswagen Tiguan L по цене от 3,7 млн рублей

2:44
Авто

Один из популярных кроссоверов снова вернулся на российский автомобильный рынок, вызывая уверенный интерес у местных потребителей. На данный момент это преимущественно партии "серых" поставок, однако новые модели Volkswagen Tiguan 2023 и 2024 годов выпуска уже активно поступают в Россию.

В России поступил в продажу новый Volkswagen Tiguan L по цене от 3,7 млн рублей
Фото: Wikipedia by Dinkun Chen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Цены на эти автомобили находятся на уровне от 3 687 756 рублей и выше, в зависимости от конфигурации, сообщают "Автоновости дня".

Все новые Tiguan, поступающие в Россию в настоящее время, являются версиями Tiguan L, предназначенными для китайского рынка. Эти автомобили производятся на совместном предприятии Shanghai Volkswagen с 2017 года.

Например, за сумму от 3 687 756 рублей можно заказать новый Volkswagen Tiguan L через мультибрендовый автосалон из Благовещенска. Указанная цена может немного измениться в зависимости от текущего курса валюты, но в нее уже включены расходы на утилизацию, таможенное оформление и все необходимые документы для регистрации автомобиля.

Этот кроссовер представлен в переднеприводной версии 300TSI 2WD Intelligent Edition и оснащен 1,5-литровым 160-сильным бензиновым турбомотором TSI, который работает с семиступенчатым роботизированным трансмиссионным боксом DSG.

Tiguan L предлагает пятиместный салон с кожаной обивкой, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, панорамную крышу с люком, электронную систему противоугонной защиты двигателя, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, 18-дюймовые литые диски и множество других опций.

В Владивостоке такую модель Tiguan L предлагают привезти за 4 200 000 рублей, а версия с полным приводом и мощным 2,0-литровым турбомотором на 220 лошадиных сил стоит от 4 463 744 рублей (цена действительна на момент публикации объявлений).

В Москве 220-сильный кроссовер доступен из наличия за 5 300 000 рублей, а в Ростове-на-Дону и Тюмени его цена составляет 5 450 000 и 5 850 000 рублей соответственно.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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