Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Искусственный интеллект определил степень одиночества человека по его речи
Борьба с отеками под глазами: секреты голливудских дерматологов
Удивительные преимущества редиса для здоровья
"Газпром" возьмёт на себя роль спонсора венгерского клуба "Ференцварош"
Даниил Страхов заявил, что сериал "Исаев" является "удивительно актуальным сегодня"
Свёкла за несколько недель апреля подорожала на 6,9%
Нарколог Поликарпов: коньяк приводит к резким перепадам артериального давления
Как помочь собаке, если она перестала есть
Рецепт веганского бургера из нута со специями
Водители в шоке: почему сотрудник ДПС может потребовать показать язык

Юрист объяснил, когда сотрудник ГИБДД может потребовать показать язык

2:02
Авто

Некоторые водители сталкивались с ситуацией, когда сотрудник ДПС внезапно запрашивает: "Покажите язык". Но как на такое запросить реагировать? Ведь полицейский, казалось бы, не интересуется состоянием здоровья водителя. Портал njcar. ru обратился к автоюристу, чтобы выяснить, что может стоять за подобной просьбой со стороны сотрудника полиции.

Юрист объяснил, когда сотрудник ГИБДД может потребовать показать язык
Фото: Официальный телеграм-канал ГИБДД России

Отметим, что раньше подобные ситуации случались довольно часто, однако в настоящее время сотрудники ДПС все реже прибегают к такой тактике, опасаясь возможных жалоб.

Такое странное требование инспектора может иметь несколько объяснений. Возможно, он подозревает водителя в употреблении алкоголя, и проверка рта — это способ определить запах спиртного. Хотя чаще всего полицейский предпочитает просто попросить "дыхнуть" в его сторону.

Другая версия — инспектор может подозревать, что водитель находился под воздействием наркотиков. В таких случаях иногда на языке можно заметить следы. Однако окончательные выводы могут быть сделаны только после медицинского освидетельствования.

Требование показать язык — абсурд с точки зрения закона. Ни в одном документе МВД, ни в Административном регламенте, ни в законе о полиции не упоминается подобное требование. Поэтому водитель имеет полное право отказаться, и за это ему ничего не грозит.

У сотрудников ДПС есть всего лишь два метода проверки состояния водителя: алкотестер и медицинское освидетельствование.

Если инспектор вдруг требует показать язык, не стоит сразу соглашаться. Необходимо уточнить причину его запроса и настаивать на проведении стандартных процедур: либо с отстранением от управления в присутствии двух свидетелей, либо с записью видео.

Оценка состояния водителя должна производиться только на основе результатов официальных проверок на состояние опьянения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Садальский пристыдил звёзд Московского международного кинофестиваля: полстраны в наводнениях

Станислав Садальский негативно отозвался о торжестве в честь открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Садальский раскритиковал праздник в честь ММКФ: "У этих тусовки"
Когда сеять бархатцы
Посев бархатцев: рассказываем, как получить яркое цветение
Победить проволочника помогут эти народные методы: простой поливайте этим грядки
Вот как надо правильно доливать масло в автомобиль без вреда для двигателя
Народ Украины запуган и растоптан собственной властью Дмитрий Плотников Прорыв ВС РФ на Очеретино угрожает окружением торецкой группировке ВСУ Любовь Степушова Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев
"Они завистливы и меркантильны": друг Пугачевой рассказал, почему в России проигнорировали юбилей певицы
Расшифровываем кошачий язык: 5 способов, как ваш кот говорит "Я тебя люблю"
Глава "Роскосмоса": Россия близка к созданию своего пилотируемого транспортного корабля
Глава "Роскосмоса": Россия близка к созданию своего пилотируемого транспортного корабля
Последние материалы
Юрист объяснил, когда сотрудник ГИБДД может потребовать показать язык
Даниил Страхов заявил, что сериал "Исаев" является "удивительно актуальным сегодня"
Свёкла за несколько недель апреля подорожала на 6,9%
Нарколог Поликарпов: коньяк приводит к резким перепадам артериального давления
Как помочь собаке, если она перестала есть
В Китае объяснили, почему российское золото идёт в обход Лондона
Рецепт веганского бургера из нута со специями
Правильный уход за картошкой после посадки
Зеленский: Украина может начать обсуждения с Россией по урегулированию конфликта
Как оставаться на пике формы в 40 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников