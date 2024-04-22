Водители в шоке: почему сотрудник ДПС может потребовать показать язык

Юрист объяснил, когда сотрудник ГИБДД может потребовать показать язык

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Некоторые водители сталкивались с ситуацией, когда сотрудник ДПС внезапно запрашивает: "Покажите язык". Но как на такое запросить реагировать? Ведь полицейский, казалось бы, не интересуется состоянием здоровья водителя. Портал njcar. ru обратился к автоюристу, чтобы выяснить, что может стоять за подобной просьбой со стороны сотрудника полиции.

Фото: Официальный телеграм-канал ГИБДД России

Отметим, что раньше подобные ситуации случались довольно часто, однако в настоящее время сотрудники ДПС все реже прибегают к такой тактике, опасаясь возможных жалоб.

Такое странное требование инспектора может иметь несколько объяснений. Возможно, он подозревает водителя в употреблении алкоголя, и проверка рта — это способ определить запах спиртного. Хотя чаще всего полицейский предпочитает просто попросить "дыхнуть" в его сторону.

Другая версия — инспектор может подозревать, что водитель находился под воздействием наркотиков. В таких случаях иногда на языке можно заметить следы. Однако окончательные выводы могут быть сделаны только после медицинского освидетельствования.

Требование показать язык — абсурд с точки зрения закона. Ни в одном документе МВД, ни в Административном регламенте, ни в законе о полиции не упоминается подобное требование. Поэтому водитель имеет полное право отказаться, и за это ему ничего не грозит.

У сотрудников ДПС есть всего лишь два метода проверки состояния водителя: алкотестер и медицинское освидетельствование.

Если инспектор вдруг требует показать язык, не стоит сразу соглашаться. Необходимо уточнить причину его запроса и настаивать на проведении стандартных процедур: либо с отстранением от управления в присутствии двух свидетелей, либо с записью видео.

Оценка состояния водителя должна производиться только на основе результатов официальных проверок на состояние опьянения.