Важно для каждого автомобилиста: не давайте страховщикам "править балом" — президент Коллегии правовой защиты автовладельцев

Виктор Травин: куда жаловаться, если отказали в оформлении "короткого" полиса ОСАГО.

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Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев, телерадиоведущий Виктор Травин рассказал читателям Pravda. Ru, куда жаловаться, если страховая компания отказывает в оформлении "короткого" полиса ОСАГО.

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С первого марта страховщики могут оформить полисы ОСАГО хоть на один день. Однако страховые компании, как сообщают автовладельцы, часто отказываются выдавать водителям краткосрочные полисы, якобы, из-за невыгодности. И не имеют права это делать, критикует страховщиков Виктор Травин.

"Административная статья предусматривает ответственность для сотрудников страховой компании, причём, начиная от агента по страхованию и заканчивая менеджером страховой компании, за необоснованный отказ от заключения договора или за навязывание дополнительных услуг по страхованию — штраф от 20 до 50 тысяч рублей для должностных лиц"", — утверждает эксперт.

При отказе оформить краткосрочный полис можно пожаловаться на страховщиков по следующим адресам:

"Надо обращаться в территориальное отделение Центробанка, в Роспотребнадзор. Соберите доказательства отказа: видеозапись, аудиозапись. Если не успели записать — жена, внучка, друзья могут быть свидетелями. Российский союз автостраховщиков поставит эту страховую компанию на негласный учет в чёрный список, а Центробанк накажет штрафом менеджера или страхового агента", — перечислил порядок действий Виктор Травин.

Специалист опасается, что страховые компании могут "угробить" такой важный для автовладельцев проект по ОСАГО, как дешёвые краткосрочные полисы. Выход здесь только один, считает правозащитник — строже наказывать такие компании рублём. А в перспективе — передавать функции автострахования из частных рук в государственное ведение.