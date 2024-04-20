В ГИБДД рассказали о рисках при перевозке детей на переднем кресле

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Безопасность детей в автомобиле: опасности перевозки на переднем сидении

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Авто

Перевозка детей на переднем сидении автомобиля может представлять серьезную опасность, несмотря на отсутствие прямого запрета. Согласно Правилам дорожного движения, для детей в возрасте от 7 до 11 лет требуется использование специальных удерживающих систем, соответствующих их параметрам.

Безопасность детей в автомобиле: опасности перевозки на переднем сидении
Фото: Wikipedia by Pieter Kuiper is licensed under GNU Free Documentation License

Хотя детские кресла могут быть установлены спереди, это может быть опасно из-за энергии, высвобождаемой при активации подушек безопасности. Использование системы ISOFIX на заднем сидении считается наиболее безопасным вариантом. Об этом сообщает njcar.

ГИБДД подчеркивают, что перевозка детей на переднем сидении автомобиля представляет высокий риск, и рекомендуют использовать задние сиденья с системой ISOFIX для максимальной безопасности.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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