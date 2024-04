Рынок авто в ЕС на грани краха

Продажи новых автомобилей в Европейском союзе сократились на 5,2% по сравнению с прошлым годом в марте, что является первым снижением в текущем году и самым значительным с июля 2022 года, сообщило европейское объединение автомобильной индустрии.

Фото: Wikipedia by Augustas Didžgalvis is licensed under CC BY-SA 4.0