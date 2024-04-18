Рынок авто в ЕС на грани краха

Продажи новых автомобилей в Европейском союзе сократились на 5,2% по сравнению с прошлым годом в марте, что является первым снижением в текущем году и самым значительным с июля 2022 года, сообщило европейское объединение автомобильной индустрии.
Основными причинами снижения стали ранние праздники Пасхи и общий спад на рынке. Топовые европейские производители автомобилей Volkswagen и Stellantis предупредили о сложности рынка в 2024 году из-за слабого глобального спроса на электромобили, увеличивающейся конкуренции из Китая, постоянного давления на затраты и геополитических напряжений.
Продажи электромобилей снизились на 11,3%, а регистрации гибридных автомобилей выросли на 12,6%, главным образом благодаря сильным продажам во Франции и Италии.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.