Замена масла в автомобиле: для чего нужно и как часто делается?

Для регулярной замены масла в двигателе рекомендуется обратиться в автосервис.
Периодичность замены указана в технической документации на автомобиль. Средний показатель — 1 раз на каждые 10 000 или 15 000 км. Однако есть ряд исключений, когда замена необходима чаще.
Факторы, которые влияют на график замены масла:
Стоимость замены масла может существенно отличаться в зависимости от модели автомобиля и региона. В среднем услуга стоит около 1000 рублей, но для премиальных автомобилей может быть и более 20 000 рублей
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