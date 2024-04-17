Замена масла в автомобиле: для чего нужно и как часто делается?

Замена масла в автомобиле: основные моменты

Для регулярной замены масла в двигателе рекомендуется обратиться в автосервис.

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Периодичность замены указана в технической документации на автомобиль. Средний показатель — 1 раз на каждые 10 000 или 15 000 км. Однако есть ряд исключений, когда замена необходима чаще.

Факторы, которые влияют на график замены масла:

Режим вождения — чем больше нагрузка на силовой агрегат, тем чаще меняем масло; Качество горючего — некачественное масло менять нужно чаще; Тип используемого масла — учитывайте сезонность, использовать зимой летнее масло нельзя; Подсказки автомобиля — будьте внимательны к признакам неполадок из-за старого масла и к индикаторам масла в автомобиле.

При замене масла обязательно меняйте и масляный фильтр.

Стоимость замены масла может существенно отличаться в зависимости от модели автомобиля и региона. В среднем услуга стоит около 1000 рублей, но для премиальных автомобилей может быть и более 20 000 рублей