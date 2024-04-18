Стала известна цена нового Mercedes-AMG C 63 S E Performance

Цена и характеристики 2024 Mercedes-AMG C 63 S E Performance для американского рынка

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2024 станет годом запуска в США нового Mercedes-AMG C 63 S E Performance. Стоимость стартует от $85,050, что существенно дороже, чем предыдущая модель C 63 Sedan за 2021 год.

Фото: Wikipedia by Alexandre Prévot is licensed under CC BY-SA 2.0

Новый C 63 S оснащен 2,0-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем и задним электрическим двигателем, общая мощность составляет 671 лошадиную силу и 752 фунт-футов крутящего момента. Предполагаемый электрический пробег около 7 миль благодаря небольшому батарейному блоку ёмкостью 6,1 киловатт-часа.

Для модели C 63 S предложены два уровня комплектации, включая Pinnacle, который добавляет ряд дополнительных функций, таких как Augmented Video для навигации и система AMG Track Pace. Первые поставки ожидаются весной.