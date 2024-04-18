Tesla предлагает Илону Маску миллиарды и переезд в Техас

Tesla предложит акционерам возобновить компенсации в $56 миллиардов для Маска

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Tesla планирует запросить у акционеров восстановление компенсационного пакета в $56 миллиардов для генерального директора Илона Маска, который был отклонен судьей в Делавэре в этом году, а также переместить штаб-квартиру электрокармейкера из Делавэра в Техас.

Фото: flickr.com by Maurizio Pesce is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Компания предложит акционерам проголосовать по этим вопросам во время ежегодного собрания 13 июня. В январе канцлер Каталин Сент-Джуд Маккормик заявила, что Маск не имеет права на исторический компенсационный пакет, присужденный советом директоров Tesla и потенциально оцениваемый в $55,8 миллиарда за 10 лет, начиная с 2018 года.

Суд принял решение после того, как акционерский иск против Tesla был подан пять лет назад, утверждая, что пакет оплаты должен быть аннулирован, поскольку он был диктован Маском и является результатом фальшивых переговоров с директорами, не независимыми от него. Musk также сообщил, что планирует переместить листинг Tesla в Техас, куда он уже перенес штаб-квартиру компании.

После решения суда, он сделал то же самое с Neuralink, своей частной компанией по имплантации мозга, переместив штаб-квартиру из Делавэра в Неваду. Письмо председателя Tesla Робин Денхольм акционерам говорит о том, что Маск выполнил рост, который они ожидали от автопроизводителя, соблюдая все цели стоимости акций и операционные показатели в пакете оплаты генерального директора 2018 года, утвержденном акционерами.

Однако нынешнее состояние рынка вызывает сомнения в дальнейшем росте, и может быть непросто убедить акционеров поддержать такой щедрый компенсационный пакет. Акции Tesla потеряли более трети своей стоимости в этом году из-за массовых снижений цен и снижения спроса на электромобили.