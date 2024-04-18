Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия увеличила объем инвестиций в гособлигации США с $43 млн до $47 млн
Врач Тяжельников: в день можно пить не больше 4 чашек чая
Как поддержать цвет после окрашивания
В "Росгосстрахе" начал функционировать робот для предоставления информации клиентам
Ещенко объяснил, почему Соболев и Джикия закрыли свою медийную команду "Бей Беги"
АТОЛ: россияне предпочитают капучино всем остальным видам кофе
Берёзовый сок - настоящее сокровище природы
Анастасия Стоцкая поделилась семейным счастьем: редкий снимок с детьми
Мария Миронова с четырехлетним сыном Федором попала в эпицентр потопа в Дубае
Tesla предлагает Илону Маску миллиарды и переезд в Техас

Tesla предложит акционерам возобновить компенсации в $56 миллиардов для Маска

2:01
Авто

Tesla планирует запросить у акционеров восстановление компенсационного пакета в $56 миллиардов для генерального директора Илона Маска, который был отклонен судьей в Делавэре в этом году, а также переместить штаб-квартиру электрокармейкера из Делавэра в Техас.

Tesla предложит акционерам возобновить компенсации в миллиардов для Маска
Фото: flickr.com by Maurizio Pesce is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Компания предложит акционерам проголосовать по этим вопросам во время ежегодного собрания 13 июня. В январе канцлер Каталин Сент-Джуд Маккормик заявила, что Маск не имеет права на исторический компенсационный пакет, присужденный советом директоров Tesla и потенциально оцениваемый в $55,8 миллиарда за 10 лет, начиная с 2018 года.

Суд принял решение после того, как акционерский иск против Tesla был подан пять лет назад, утверждая, что пакет оплаты должен быть аннулирован, поскольку он был диктован Маском и является результатом фальшивых переговоров с директорами, не независимыми от него. Musk также сообщил, что планирует переместить листинг Tesla в Техас, куда он уже перенес штаб-квартиру компании.

После решения суда, он сделал то же самое с Neuralink, своей частной компанией по имплантации мозга, переместив штаб-квартиру из Делавэра в Неваду. Письмо председателя Tesla Робин Денхольм акционерам говорит о том, что Маск выполнил рост, который они ожидали от автопроизводителя, соблюдая все цели стоимости акций и операционные показатели в пакете оплаты генерального директора 2018 года, утвержденном акционерами.

Однако нынешнее состояние рынка вызывает сомнения в дальнейшем росте, и может быть непросто убедить акционеров поддержать такой щедрый компенсационный пакет. Акции Tesla потеряли более трети своей стоимости в этом году из-за массовых снижений цен и снижения спроса на электромобили.

Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал

Шоумену исполнилось 46 лет.

Генеральный директор Первого канала Эрнст публично поздравил Урганта в эфире КВН
Академик Алексеенко назвал геотермальную энергию самой экологичной
На Земле найден абсолютно чистый и неисчерпаемый источник энергии
Опрыскайте бабушкину квартиру уксусом, и вот для чего
Подруга Пугачевой рассказала, почему певица никогда не вернется в Россию
Русская Финляндия всегда купалась в русских рублях  Сергей Лебедев Израиль решает, чем ответить на однодневную "имиджевую" войну Ирана Юрий Бочаров ВС РФ совершили прорыв к Очеретину, поставив под удар две огромные группировки ВСУ Любовь Степушова
Её нужно беречь от окон, собак, да вообще от всего: уникальная порода кошек
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Готовящийся стать отцом Илья Авербух ответил на вопрос, кого хочет больше — мальчика или девочку
Готовящийся стать отцом Илья Авербух ответил на вопрос, кого хочет больше — мальчика или девочку
Последние материалы
PLOS ONE: обнаружены следы человеческой жизни в лавовой трубе Умм Джирсан
Юрий Бардаш: культура является политическим инструментом
Пять ключевых ошибок при применении масок для лица
Владелец клуба "Вашингтон" рассказал, что никогда не сомневался в Овечкине
Турэксперт объяснила возросший интересу к Японии среди россиян
Майские праздники не повлияют на выплаты пенсий и пособий в Москве и Подмосковье
Эксперт по питанию Вебстер: куркума и имбирь защищают от деменции
Цена и характеристики 2024 Mercedes-AMG C 63 S E Performance для американского рынка
Врач Утюмова считает, что брокколи — это самый полезный овощ
Актриса Агата Муцениеце отказалась откровенничать о романе с Никитой Кологривым
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников