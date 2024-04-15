Hyundai выходит на гонку Pikes Peak с электромобилями, чтобы взорвать рекорды

Hyundai планирует отправить четыре электрических кроссовера Ioniq 5 N на стартовую линию гонки Pikes Peak International Hill Climb в июне этого года.
Два из них будут модифицированы для участия в соревновании, а два будут представлены в серийной версии. Модифицированные автомобили, предположительно, будут пытаться установить новые рекорды на гонке, в то время как серийные версии будут участвовать в соревновании по текущим классам.
Команда Hyundai рассчитывает на успех, учитывая свой опыт на этой гонке и сильные пилоты, такие как 11-кратный победитель Pikes Peak Paul Dallenbach и пилот WRC Dani Sordo.
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