Hyundai выходит на гонку Pikes Peak с электромобилями, чтобы взорвать рекорды

Hyundai готовится установить новые рекорды на гонке Pikes Peak

Hyundai планирует отправить четыре электрических кроссовера Ioniq 5 N на стартовую линию гонки Pikes Peak International Hill Climb в июне этого года.

Фото: openverse by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0

Два из них будут модифицированы для участия в соревновании, а два будут представлены в серийной версии. Модифицированные автомобили, предположительно, будут пытаться установить новые рекорды на гонке, в то время как серийные версии будут участвовать в соревновании по текущим классам.

Команда Hyundai рассчитывает на успех, учитывая свой опыт на этой гонке и сильные пилоты, такие как 11-кратный победитель Pikes Peak Paul Dallenbach и пилот WRC Dani Sordo.