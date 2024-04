Hyundai выходит на гонку Pikes Peak с электромобилями, чтобы взорвать рекорды

Hyundai планирует отправить четыре электрических кроссовера Ioniq 5 N на стартовую линию гонки Pikes Peak International Hill Climb в июне этого года.

Фото: openverse by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0