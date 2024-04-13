Стало известно, какие автомобили будут стоить дороже, а какие дешевле в следующем году

Ирина Франк, руководитель компании Frank Auto, обсудила текущие тенденции и ожидания на рынке подержанных автомобилей в России. Популярностью продолжают пользоваться знакомые бренды, такие как KIA Sportage, Volkswagen Polo, Toyota Camry, Hyundai Solaris, KIA Rio и LADA.
Несмотря на отсутствие поставок BMW в Россию из-за санкций, эта марка остается лидером среди премиальных автомобилей. Китайские автомобили, такие как Haval и Geely, также активно привлекают внимание покупателей на вторичном рынке, их спрос вырос на 20% за последний год.
Однако, цены на подержанные автомобили продолжают расти, увеличившись на 7% за последние месяцы, и в ближайшем будущем снижения не ожидается. Однако, прогнозируется стабилизация цен и даже их небольшое снижение к весне 2025 года при условии появления конкурентоспособных игроков на рынке и снижения риска экономических потрясений.
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