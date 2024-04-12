Китай обвиняет ЕС в тайных играх с электромобилями

Китайская ассоциация обвиняет Евросоюз в нечестности при расследовании по электромобилям

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Китайская ассоциация обвиняет Европейский союз в нечестности и нарушении международных торговых правил в ходе расследования по электромобилям.

Фото: Wikipedia by MrWalkr is licensed under CC BY-SA 4.0

Еврокомиссия начала расследование в сентябре прошлого года для оценки возможности введения штрафных тарифов на китайские импортированные электромобили, которые, по ее мнению, получают выгоду от государственных субсидий.

Представитель Китайской палаты по импорту и экспорту машиностроения и электроники выразил опасения относительно искаженности результатов расследования.

Он также указал на несоответствие принципам выбора компаний для образцов. Китайские производители электромобилей утверждают, что не наносят ущерба европейским автопроизводителям и что расследование ЕС является примером двойных стандартов.