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Китай обвиняет ЕС в тайных играх с электромобилями

Китайская ассоциация обвиняет Евросоюз в нечестности при расследовании по электромобилям

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Авто

Китайская ассоциация обвиняет Европейский союз в нечестности и нарушении международных торговых правил в ходе расследования по электромобилям.

Китайская ассоциация обвиняет Евросоюз в нечестности при расследовании по электромобилям
Фото: Wikipedia by MrWalkr is licensed under CC BY-SA 4.0

Еврокомиссия начала расследование в сентябре прошлого года для оценки возможности введения штрафных тарифов на китайские импортированные электромобили, которые, по ее мнению, получают выгоду от государственных субсидий.

Представитель Китайской палаты по импорту и экспорту машиностроения и электроники выразил опасения относительно искаженности результатов расследования.

Он также указал на несоответствие принципам выбора компаний для образцов. Китайские производители электромобилей утверждают, что не наносят ущерба европейским автопроизводителям и что расследование ЕС является примером двойных стандартов.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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