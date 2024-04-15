9 шокирующих фактов о замене шин, которые каждый водитель должен знать

"ЗР": автоэксперт назвал 9 проблем при смене зимней резины

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Исследование, проведенное Журналом "За рулем", выявило девять ключевых аспектов, с которыми автовладельцы сталкиваются при переходе от зимних к летним шинам. Этот процесс, хоть и кажется простым, на самом деле требует внимательного подхода из-за множества тонкостей и потенциальных рисков.

Фото: Wikipedia by Imthaz Ahamed imthaz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Первоначальная инспекция летних шин, предназначенных для установки, выявляет ряд важных моментов, на которые следует обратить внимание. Критически важно проверить давление в шинах, состояние протектора и боковин на наличие повреждений, а также удостовериться, что вентиль не поврежден.

В случае если шины в полном порядке, они готовы к установке. В противном случае рекомендуется обратиться в шиномонтаж.

Проблемы могут возникнуть и на этапе подъема автомобиля. Места для домкрата на многих автомобилях со временем подвергаются коррозии, что может привести к деформации порога при использовании домкрата.

Для предотвращения таких неприятностей, рекомендуется использовать доску для равномерного распределения нагрузки или искать альтернативные точки опоры.

Существует реальная опасность уронить автомобиль при использовании домкрата, если не обеспечить должную стабильность и не зафиксировать машину. При использовании домкрата необходимо следить за его состоянием, чтобы избежать поломок, которые могут привести к падению автомобиля.

Даже после успешной замены колес важно провести проверку ходовой части автомобиля, включая состояние тормозной системы и рулевого управления. Не стоит недооценивать риски, связанные с использованием старого или изношенного крепежа колес, что может привести к срыву резьбы или обрыву болтов.

Наконец, после установки колес важно убедиться, что не возникло дисбаланса, что может негативно сказаться на управляемости автомобиля и общем комфорте вождения.