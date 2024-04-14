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ГИБДД раскрыла секрет: на каком расстоянии камеры фотографируют нарушения

В ГИБДД назвали расстояние, на котором дорожные камеры фотографируют нарушителя

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Сегодняшние дорожные камеры имеют возможность выявлять различные нарушения и выписывать штрафы за них. Многие водители интересуются, на каком расстоянии эти системы могут заметить нарушение. Портал njcar. ru обратился к представителю ГИБДД, чтобы узнать, на каком расстоянии камера может зафиксировать нарушение.

В ГИБДД назвали расстояние, на котором дорожные камеры фотографируют нарушителя
Фото: openverse by Dave Dugdale is licensed under CC BY-SA 2.0

Системы для выявления проезда на красный свет, пересечения стоп-линии или непропуска пешеходов на зебре действуют в соответствии с местоположением на дороге, которое они контролируют. Однако основная часть штрафов связана с превышением скорости — это составляет 85-87% от всех нарушений.

Представители ГИБДД уточнили, что на дорогах все еще функционируют камеры, такие как "Крис" и "Арена", способные обнаруживать нарушителей на расстоянии до 100 метров, а также "Кречет" с "Кордоном", которые имеют дальность обнаружения до 150 метров.

Некоторые водители думают, что достаточно просто сбросить скорость перед камерой, чтобы избежать штрафа. Однако следует помнить, что камеры могут действовать и сзади. Например, комплекс "Стрелка" способен замечать нарушителя на расстоянии до 250 метров, а передовые модели с современной оптикой даже на 450 метров.

Кроме того, системы фото и видеофиксации могут ловить нарушителей, движущихся со скоростью до 350 км/ч, анализируя несколько полос дороги одновременно.

Однако реальной угрозой для водителей могут стать хитрые системы, состоящие из нескольких камер, которые отслеживают время, за которое автомобиль проходит участок пути. Если законодатели возобновят практику взимания штрафов за превышение средней скорости, это может стать проблемой для многих водителей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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