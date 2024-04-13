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Когда не получается завершить обгон: спасительные действия водителя в критической ситуации

Не получается завершить обгон: что делать водителю в экстремальной ситуации

Авто

Выезд на встречную полосу и обгон — это действия, которые несут значительные риски.

Не получается завершить обгон: что делать водителю в экстремальной ситуации
Фото: Wikipedia by Axion23 is licensed under CC BY-SA 3.0

Иногда водители предпринимают такие манёвры, не учитывая возможности появления на встречной полосе другого транспортного средства.

В результате может возникнуть ситуация, когда обгон не удастся завершить, что увеличивает вероятность попадания в дорожно-транспортное происшествие.

Что должен сделать водитель, оказавшись в такой экстремальной ситуации на дороге?

  • Попытаться вернуться в свой ряд: если это возможно, водитель должен немедленно вернуться на свою полосу движения.
  • Включить аварийную световую сигнализацию: если вернуться в свой ряд невозможно, водитель должен предупредить других участников дорожного движения об опасности, мигая фарами.
  • Избегать резких манёвров: водителю не следует предпринимать резкие повороты или резкое торможение, так как это может увеличить риск аварии.
  • Не совершать опасные действия: водителю не стоит рисковать совершением обгонов, если он испытывает хотя бы небольшие сомнения в их безопасности.

Всегда лучше избегать ситуаций, которые могут привести к опасным ситуациям на дороге. Главное правило здесь — безопасность превыше всего, и водителям следует всегда оценивать риски перед совершением манёвров на дороге.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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