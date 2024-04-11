"Мы сами себя будем корить и винить": автоюрист ответил, стоит ли обновлять состав автомобильной аптечки по новым правилам Минздрава

Автоюрист Славнов допустил штрафы за неполную аптечку в случае её обновления

1:17 Your browser does not support the audio element. Авто

Автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с Pravda.Ru допустил, что водители могут получить штраф за неполную аптечку в случае, если Минздрав России утвердит требования о её обновлении. Новый приказ о комплектации автомобильной аптечки может вступить в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года. Произведенные до этого времени аптечки водители смогут использовать до 31 декабря 2025 года.

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"Если у нас аптечка неполная, не отвечает заявленным параметрам, то, соответственно, за это можно получить штраф. Да, здесь дело не в штрафе. Здесь дело в том, что если не дай бог что-то случится, а у нас не окажется даже лишнего бинта, мы сами себя будем корить и винить. Лучше аптечку собрать по полной", — отметил он.

По его словам, в аптечку можно будет докупить всё необходимое, если срок годности текущих препаратов не вышел.

Ранее стало известно, что Минздрав России предложил новый проект приказа, вносящий изменения в содержание водительской аптечки. Одним из ключевых элементов обновленной аптечки станет изотермическое одеяло, одобренное для использования в медицинских целях.