В России изменят состав автомобильной аптечки: обновите свой спасательный чемоданчик

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Минздрав России предложил добавить в автомобильную аптечку изотермическое одеяло

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Авто

Минздрав России предложил новый проект приказа, вносящий изменения в содержание водительской аптечки. Одним из ключевых элементов обновленной аптечки станет изотермическое одеяло, одобренное для использования в медицинских целях.

Минздрав России предложил добавить в автомобильную аптечку изотермическое одеяло
Фото: Wikipedia by Umberto NURS is licensed under CC BY-SA 4.0

Это одеяло, известное своей способностью сохранять тепло человеческого тела, будет включено в аптечку как средство первой помощи при авариях и других критических ситуациях на дороге. Оно обладает компактными размерами и многофункциональностью, позволяя обернуть пострадавшего и даже использоваться в качестве носилок.

Использование изотермического одеяла может способствовать снижению риска гипотермии и переохлаждения, а также обеспечить защиту от влаги, что делает его ценным инструментом для первой помощи на дороге.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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