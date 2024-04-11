В России изменят состав автомобильной аптечки: обновите свой спасательный чемоданчик

Минздрав России предложил новый проект приказа, вносящий изменения в содержание водительской аптечки. Одним из ключевых элементов обновленной аптечки станет изотермическое одеяло, одобренное для использования в медицинских целях.
Это одеяло, известное своей способностью сохранять тепло человеческого тела, будет включено в аптечку как средство первой помощи при авариях и других критических ситуациях на дороге. Оно обладает компактными размерами и многофункциональностью, позволяя обернуть пострадавшего и даже использоваться в качестве носилок.
Использование изотермического одеяла может способствовать снижению риска гипотермии и переохлаждения, а также обеспечить защиту от влаги, что делает его ценным инструментом для первой помощи на дороге.
Слизни терпеть не могут эти запахи. Обработайте растения данными средствами и попрощайтесь с вредителями.