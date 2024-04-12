NTSB взялась за расследование смертельной аварии с участием Ford Mustang Mach-E

Национальное управление по безопасности транспорта США (NTSB) объявило о начале расследования смертельного ДТП, произошедшего 3 марта между автомобилем Ford Mustang Mach-E и двумя стоящими автомобилями на межштатной автомагистрали I-95 в Филадельфии.
Это уже второе расследование в отношении Mustang Mach-E за последний месяц, после смертельной аварии, произошедшей 24 февраля в Техасе. Ford Mustang Mach-E оборудован системой BlueCruise, которая предоставляет возможность автопилотного управления на 97% автомагистралей США и Канады.
Компания Ford сообщила, что тщательно изучает обстоятельства ДТП и полностью сотрудничает с NTSB и NHTSA для выяснения всех фактов.
Кошки, с их загадочной харизмой и интригующими повадками, всегда привлекали внимание людей.