NTSB взялась за расследование смертельной аварии с участием Ford Mustang Mach-E

NTSB начала расследование смертельного ДТП с участием Ford Mustang Mach-E

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Национальное управление по безопасности транспорта США (NTSB) объявило о начале расследования смертельного ДТП, произошедшего 3 марта между автомобилем Ford Mustang Mach-E и двумя стоящими автомобилями на межштатной автомагистрали I-95 в Филадельфии.

Фото: flickr by Automotive Rhythms is licensed under public domain

Это уже второе расследование в отношении Mustang Mach-E за последний месяц, после смертельной аварии, произошедшей 24 февраля в Техасе. Ford Mustang Mach-E оборудован системой BlueCruise, которая предоставляет возможность автопилотного управления на 97% автомагистралей США и Канады.

Компания Ford сообщила, что тщательно изучает обстоятельства ДТП и полностью сотрудничает с NTSB и NHTSA для выяснения всех фактов.