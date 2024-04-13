Назван недорогой неубиваемый японский кроссовер с пробегом по цене от 1,2 млн рублей

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Автоэксперт объяснил, как выбрать Suzuki Vitara с пробегом

1:39
Авто

Эксперт издания "За рулем" Сергей Зиновьев подчеркнул, что кроссовер Suzuki Vitara заслуживает внимания на вторичном автомобильном рынке. Он предоставил рекомендации о том, как избежать ошибок при выборе подержанных моделей этого автомобиля.

Автоэксперт объяснил, как выбрать Suzuki Vitara с пробегом
Фото: Wikipedia by Vauxford is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Цены на восьмилетние Suzuki Vitara на вторичном рынке в России начинаются от 1,2-1,3 миллионов рублей за транспортные средства с большим пробегом и превышают 2,5 миллиона за автомобили в отличном состоянии. Автомобили с автоматической коробкой передач обычно стоят на 100-300 тысяч рублей дороже, чем те же модели с механической коробкой передач.

Эксперт назвал механическую трансмиссию Suzuki Vitara практически "неубиваемой". Шестиступенчатый автомат Aisin TF-73SC, при условии правильного обслуживания и регулярной замены масла, также достаточно надежен и способен преодолеть 250-300 тысяч километров.

Оба предлагаемых двигателя Suzuki Vitara — 1,6-литровый 117-сильный атмосферный и 1,4-литровый 140-сильный турбомотор — считаются весьма надежными.

Зиновьев отметил: "При выборе Vitara с пробегом от 100 до 150 тысяч километров оба двигателя заслуживают внимания. Однако, учитывая их особенности, для городской езды предпочтительнее всё же 1.6. Тем, кто часто ездит по загородным трассам, лучше подойдет 1.4 — с ним легче осуществлять обгон, и в таких условиях он будет более комфортным, чем в городских пробках".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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