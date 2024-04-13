Эксперт рассказал, сколько могут стоить подержанные премиальные автомобили в хорошем состоянии

Автоэксперт Смирнов провел анализ и объяснил, что б/у премиум не может стоить дешево

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Руководитель агентства "Метод Смирнова" Дмитрий Смирнов подчеркнул, что даже на рынке подержанных автомобилей цены на премиальные машины не сравнятся с ценой новых бюджетных отечественных моделей. Он указал на минимальные стоимости, за которые можно ожидать купить подержанные автомобили премиум-класса в хорошем состоянии.

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Недавно журналисты составили список кроссоверов с пробегом, доступных за приблизительно 1,6 миллиона рублей, что соответствует цене нового "Москвича 3". Среди них упомянуты Audi Q7 с пробегом 144 тысяч километров, Nissan Murano с 149 тысячами километров, Infiniti JX35 с более чем 173 тысячами километров, Nissan X-Trail с 143 тысячами километров, Hyundai Creta с 122 тысячами километров, Ford Kuga с 137 тысячами километров, а также несколько китайских моделей с пробегом до 40 тысяч километров.

Однако, согласно мнению Дмитрия Смирнова, большинство этих автомобилей за указанную сумму вероятно будут в плохом состоянии.

Эксперт выразил сомнения относительно возможности приобрести Audi Q7 за 1,6 миллиона рублей в хорошем состоянии. Он отметил, что обслуживание премиум-модели может быть слишком дорогим для владельца.

"Это премиальный внедорожник, и за 1,6–2 миллиона рублей это будут модели предыдущего поколения 2011–2013 годов. Они, конечно, присутствуют на рынке, но все они с большим пробегом, далеко за 200 тысяч километров, и будут иметь множество технических и внешних дефектов. Чаще всего они продаются уже в печальном состоянии. Недавно наша компания нашла Audi Q7 2013 года, которую продавали за 2,3 миллиона рублей. По этой цене найти живой автомобиль сложно и долго, но возможно. Однако за 1,6 миллиона рублей, скорее всего, получится полная 'труха'", — подчеркнул эксперт.

Найти подержанный Nissan Murano в нормальном состоянии возможно по цене не менее 2 миллионов рублей, но за эти деньги будут доступны модели 2012–2014 годов. И этот японский кроссовер также дорого обходится в обслуживании. Кроссовер Infiniti JX35 в относительно хорошем состоянии также будет стоить более 2 миллионов рублей и будет требовать дорогостоящего обслуживания.

Кроме того, у этой модели есть несколько уязвимых мест — такие как вариатор, который часто требует замены на пробеге от 60 до 120 тысяч километров, и подвеска, склонная к ржавчине.

В качестве альтернативы "Москвичу 3" на вторичном рынке специалист рекомендует рассмотреть Hyundai Creta, Ford Kuga с 2,5-литровым мотором и передним приводом, или Nissan X-Trail. Сообщается, что последний в хорошем состоянии может обойтись примерно в 2 миллиона рублей.