Ездить без номеров снова можно

Глава ГИБДД Михаил Черников: можно ездить на автомобиле без номеров за 10 дней до постановки ТС на учет

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Глава ГИБДД РФ Михаил Черников опубликовал письмо, в котором разрешено ездить на автомобиле без номеров за 10 дней до постановки транспортного средства на учет в МРЭО.

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Это решение было принято после того, как Верховный суд признал незаконным остановку автовладельцев без государственных регистрационных знаков, введенную в начале 2024 года.

Теперь водители могут спокойно использовать свои автомобили без номеров, не опасаясь штрафов, в течение 10 дней после покупки.