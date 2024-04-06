Ездить без номеров снова можно

Глава ГИБДД РФ Михаил Черников опубликовал письмо, в котором разрешено ездить на автомобиле без номеров за 10 дней до постановки транспортного средства на учет в МРЭО.
Это решение было принято после того, как Верховный суд признал незаконным остановку автовладельцев без государственных регистрационных знаков, введенную в начале 2024 года.
Теперь водители могут спокойно использовать свои автомобили без номеров, не опасаясь штрафов, в течение 10 дней после покупки.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.