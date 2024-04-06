Ездить без номеров снова можно

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Глава ГИБДД Михаил Черников: можно ездить на автомобиле без номеров за 10 дней до постановки ТС на учет

0:31
Авто

Глава ГИБДД РФ Михаил Черников опубликовал письмо, в котором разрешено ездить на автомобиле без номеров за 10 дней до постановки транспортного средства на учет в МРЭО.

Глава ГИБДД Михаил Черников: можно ездить на автомобиле без номеров за 10 дней до постановки ТС на учет
Фото: Wikipedia by Marria01 is licensed under public domain

Это решение было принято после того, как Верховный суд признал незаконным остановку автовладельцев без государственных регистрационных знаков, введенную в начале 2024 года.

Теперь водители могут спокойно использовать свои автомобили без номеров, не опасаясь штрафов, в течение 10 дней после покупки.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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