Самый дорогой новый автомобиль теряет почти половину своей стоимости за год

Mercedes-Benz EQS оказался наиболее быстро-обесценивающимся автомобилем

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Согласно исследованию, проведенному iSeeCars, Mercedes-Benz EQS является наиболее быстро-обесценивающимся автомобилем, теряя 48,7% от начальной стоимости после одного года эксплуатации.

Фото: Mercedes-Benz by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0

В топ-10 самых быстро-обесценивающихся автомобилей попали также несколько электромобилей и гибридов.

С другой стороны, Kia Rio показал невероятно маленький процент потери стоимости — всего 0,1% после года использования, что делает его одним из самых стабильных в плане сохранения цены автомобилей.