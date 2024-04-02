Согласно исследованию, проведенному iSeeCars, Mercedes-Benz EQS является наиболее быстро-обесценивающимся автомобилем, теряя 48,7% от начальной стоимости после одного года эксплуатации.
В топ-10 самых быстро-обесценивающихся автомобилей попали также несколько электромобилей и гибридов.
С другой стороны, Kia Rio показал невероятно маленький процент потери стоимости — всего 0,1% после года использования, что делает его одним из самых стабильных в плане сохранения цены автомобилей.
У каждой собаки присутствует свой уникальный аромат, который выполняет различные функции, такие как отпугивание хищников и привлечение партнеров.