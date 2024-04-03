Цены на шины взлетают или падают: экспертное мнение о новом веянии на рынке

Автоэксперт Зиновьев проанализировал рынок авторезины в РФ

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После введения санкций в России шинные бренды не спешили ликвидировать свои операции в стране, однако некоторые изменения все же произошли. Эксперт издания "За рулём" Сергей Зиновьев поделился этими изменениями и оценил возможность появления китайских шин на прилавках магазинов.

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Основными участниками на российском шинном рынке являются такие компании, как "Кама", владеющая брендами "Кама", Viatti, Forza, Ikon Tyres (Ikon, Nokian, Nordman), S8 Capital (Gislaved, Cordiant, Torero, ранее известные как Matador, Tunga, Tyrex), Pirelli (Pirelli, Amtel, Formula), Yokohama (Yokohama), и Белшина ("Белшина").

"Не стоит ожидать радикальных изменений на шинном рынке, подобных тем, что происходят на рынке новых автомобилей", — отмечает издание. — "Хотя китайские бренды (Triangle, Sailun, Linglong, Landsail, Delinte, Nankang, Evergreen, Kapsen) попытаются воспользоваться возникшей неопределенностью, их возможности будут ограничены".

Эксперт прогнозирует возможное снижение цен на легковые шины, за исключением премиум-сегмента, который пока еще зависит от импорта. Однако стоимость шин для грузовых автомобилей не склоняется к уменьшению.

Проблем с производством в российской шинной индустрии в целом нет, поскольку имеется достаточное количество сырья, включая импорт из стран-партнеров. Основной проблемой остаются сложные химические добавки, необходимые для обеспечения необходимых сцепных свойств протектору.