Эксперты назвали новые цены на китайские автомобили в России от Chery до Bestune

В марте стоимость Chery Tiggo 7 Pro Prestige в РФ опустилась до 2,7 млн рублей

1:41 Your browser does not support the audio element. Авто

В конце марта цены на новые автомобили в России претерпели изменения лишь у двух китайских марок, присутствующих на местном рынке. Эксперты агентства "Автостат" ссылаются на данные портала "Цена Авто".

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Компания Chery снизила стоимость кроссовера Tiggo 7 Pro в версии Prestige на 180 тыс. рублей. Теперь его цена без учёта скидок составляет 2,7 млн рублей, что на 6,3% ниже прежней. Автомобиль оснащён 1,5-литровым турбодвигателем (147 л. с.) и вариатором.

У FAW, другого китайского производителя, цена на лифтбек Bestune B70 в комплектации Progressive с 1,5-литровым двигателем и "роботом" увеличилась на 40 тыс. рублей (+1,6%). Теперь стоимость автомобиля без учёта скидок составляет 2,59 млн рублей.

Ранее Национальное агентство промышленной информации также анализировало цены на новые легковые автомобили за март. По их данным, стоимость 27 комплектаций среди 11 моделей изменилась: 17 из них подешевели, а 10 подорожали.

Среди автомобилей, цены на которые снизились, были Chery Tiggo 7 Pro (снижение на 6,3%), Tiggo 7 Pro Max (-3,1% или -3,4% в зависимости от комплектации), Tiggo 8 Pro Max (-6,5%). "Москвич 3" также значительно упал в цене в различных модификациях (до -28,7%).