Почему акции Tesla рушатся и что это значит для инвесторов?

Инвесторы ожидают разочаровывающие отчеты из-за падений акций Tesla

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Акции Tesla за текущий год упали почти на 30%, вызывая у инвесторов недостаток ясности относительно возможного восстановления. Компания Tesla должна предоставить отчет о поставках за первый квартал на следующей неделе, и быстрое снижение оценок за последний месяц свидетельствует о том, что отчет будет неутешительным.

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Ожидается также слабый спрос на их автомобили в ближайшие месяцы. Эксперты отмечают, что инвесторы потеряли доверие к компании из-за сокращения оценок поставок. Несмотря на небольшое превышение ожиданий, трудно будет представить данные за первый квартал в позитивном свете.

Главной причиной неудачной динамики акций в этом году стала замедление спроса на электромобили, а также усиление конкуренции со стороны традиционных автопроизводителей и китайских конкурентов.

Ожидания низкие, и аналитики постепенно снижают свои прогнозы поставок, выручки и прибыли. Тем не менее, даже если данные о поставках окажутся значительно лучше, чем ожидалось, возможно временное облегчение на рынке акций Tesla. Кроме того, многие инвесторы надеются на прогресс в области автопилота и на рост популярности электромобилей в ближайшие годы, что может поддержать акции компании.