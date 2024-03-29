Внимание, автолюбители: как избежать штрафа за светодиоды в противотуманных фарах

Представитель ГИБДД в интервью порталу njcar. ru обсудил проблему использования светодиодных ламп в противотуманных фарах и способы избежать штрафа. Согласно законодательству РФ, автомобиль должен использовать только сертифицированные производителем детали.
Замена галогеновых ламп на светодиодные увеличивает яркость фар, но может привести к ослеплению встречных водителей. ГИБДД подчеркивает, что противотуманные фары являются неотъемлемой частью автомобиля, и за использование несертифицированных ламп в них водитель может лишиться водительского удостоверения.
Однако можно избежать наказания, установив штатные противотуманные фары с светодиодными источниками света, которые предлагают многие автопроизводители.
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